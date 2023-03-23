Послали за корабем: Міжнародна федерація хокею подовжила "бан" для збірних Росії та Білорусі

Національні команди країн-агресорок усунули від змагань і на сезон-2023/24.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) подовжила відсторонення Росії та Білорусі від турнірів під своєю егідою на тлі повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Таким чином, росіяни та білоруси не візьмуть участь у міжнародних змаганнях сезону-2023/24. Зокрема, національні команди країн-агресорок пропустять чемпіонати світу 2023-го та 2024 року.

"Базуючись на детальному вивченні ризиків від відомої компанії, що спеціалізується на оцінці ризиків, через численні глобальні виклики Рада IHHF встановила, що наразі не є безпечним повернути російські та білоруські команди до змагань IIHF й не буде безпечним упродовж майбутнього сезону-2023/24. Відтак IIHF проводитиме сезон-2023/24 без російських і білоруських команд", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України за підтримки Білорусі командам країн-агресорок було заборонено брати участь у змаганнях під егідою IIHF. Також Росія була позбавлена права на проведення чемпіонату світу-2023 серед чоловіків у топдивізіоні та молодіжного ЧС-2023.

Влітку 2022 року РФ і Білорусь намагалися оскаржити рішення IIHF, однак їхні апеляції було відхилено, а відсторонення від міжнародних змагань залишилося чинним.

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