Послали за кораблем: CAS відхилив апеляцію Росії на вигнання з Міжнародного олімпійського комітету

Рішення, яке МОК ухвалив у жовтні минулого року, залишається чинним.

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії (ОКР) на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) призупинити його членство.

Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.

У жовтні минулого року МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії через те, що той включив до свого складу регіональні організації окупованих територій України.

У МОК заявили, що дії Олімпійського комітету Росії є порушенням Олімпійської хартії, оскільки це також порушує територіальну цілісність НОК України, визнану МОК.

Зазначимо, що призупинення членства ОКР позбавило країну-агресорку права отримувати фінансування від МОК. Однак це не вплинуло на росіян, які виступають на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Так, російські спортсмени під нейтральним прапором можуть брати участь у відбіркових змаганнях до Олімпіади-2024, яка прийдешнього літа відбудеться в Парижі.

Нагадаємо, в грудні минулого року МОК ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх-2024 в нейтральному статусі. Вони зможуть виступити в Парижі лише в особистих змаганнях, водночас команди країн-агресорок допущені не будуть.

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