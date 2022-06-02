Послали за кораблем: фехтувальникам країни-агресорки не дозволили виступати під нейтральним прапором

Послали за кораблем: фехтувальникам країни-агресорки не дозволили виступати під нейтральним прапором

Міжнародна федерація фехтування (FIE) остаточно показала свою позицію щодо участі спортсменів з країни-агресорки на міжнародних турнірах.

Федерація відхилила запит російських спортсменів, які хотіли змагатися як нейтральні атлети.

Про це повідомляє Inside the Games.

Росіяни спробували оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді Лозанни та отримати доступ на змагання хоча б у нейтральному статусі.

Однак FIE їм відмовила, а суд дав сторонам конфлікту 3 місяці, щоб розв'язати дане питання.

Якщо федерація свою позицію не змінить, то їм необхідно буде пояснити своє рішення.

Нагадаємо, що голову Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова відправили у відставку з посади президента Європейської конфедерації фехтування (EFC).

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