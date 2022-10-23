Послали за кораблем: росіян і білорусів усунули від змагань з лижних видів спорту на сезон-2022/23

Представники країн-агресорок не зможуть змагатися навіть під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відмовилася допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під своєю егідою. Вони змушені будуть пропустити сезон-2022/23.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Таким чином, представники країн-агресорок не будуть виступати на міжнародній арені в таких видах спорту як лижні перегони, стрибки з трампліна, лижне двоборство, гірськолижні дисципліни, лижний фристайл та сноубординг.

Відсторонення росіян і білорусів у лижному спорті

Після повномасштабного вторгнення російських військ до України представників країн-агресорок відсторонили зокрема й у лижному спорті, однак наприкінці вересня очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив про бажання допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні.

Питання можливого дозволу росіянам і білорусам повернутися до змагань Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розглянула 22 жовтня, але не скасувала "бан". Раніше шведські та норвезькі лижниці пригрозили бойкотом змагнь, якщо до них допусять представників Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

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