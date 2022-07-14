Послали за кораблем: росіян і білорусів усунули від змагань з важкої атлетики

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив про санкції щодо російських та білоруських важкоатлетів.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) та Європейська федерація (EWF) заборонили спортсменам країн-агресорок брати участь у змаганнях під егідою цих організацій.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook.

"У відповідь на звернення Федерації важкої атлетики України IWF (Міжнародна федерація важкої атлетики) та EWF (Європейська федерація) застосували санкції проти росії та білорусі за війну проти України. Спортсмени, тренери та судді з РФ та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF і EWF", - йдеться у повідомленні.

Гутцайт також додав, що без росіян та білорусів, зокрема, відбудуться чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років та чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років.

Спортсменам також заборонено змагатися під нейтральним прапором.

"Офіційні особи з РФ та РБ відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з Росії. Над цим ми продовжуємо працювати. Дякую нашій федерації та міжнародним партнерам за підтримку. Продовжуємо тиснути до повної ізоляції росіян і білорусів від спорту вищих досягнень", - написав Гутцайт.

Нагадаємо, що російський тенісист Аслан Карацев звинувачується в участі у договірних матчах.

Читайте і також:

"Горіти вам в пеклі, вбивці-рашисти": реакція українських спортсменів на ракетний обстріл Вінниці

"Нічого не вирішують, що на них кричати?": легенда "Динамо" заступився за російських спортсменів і Тимощука

"Хочу, щоб цей жах скоріше закінчився": бразильський легіонер "Зорі" зробив тату на підтримку України