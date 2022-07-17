Послали за кораблем: російських і білоруських п'ятиборців усунули від участі в міжнародних змаганнях

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів із РФ та Білорусі від участі у чемпіонатах світу та Європи.

Окрім планетарної та континентальної першостей, п'ятиборців з країн-агресорок також позбавили права брати участь в усіх офіційних міжнародних змаганнях під егідою UIPM та ЕАМР.

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) запровадив відповідні санкції проти спортсменів із РФ та Білорусі після звернення Федерації сучасного п'ятиборства України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Він зазначив, що під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися в нейтральному статусі.

"Втім, представники країн-агресорок досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим.

Наша федерація у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. Україна наполягає на ухваленні відповідних рішень", - написав Гутцайт.

Раніше повідомлялося, що українець Роман Попов здобув "срібло" юнацького чемпіонату Європи із сучасного п'ятиборства.

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