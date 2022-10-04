Послали за кораблем: російського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на матч єврокубків

Російський футболіст ізраїльського "Хапоель" Беер-Шева Магомед-Шапі Сулейманов не зможе зіграти в поєдинку Ліги конференцій проти польського "Леха" через санкції до громадян РФ.

Російський півзахисник ізраїльського "Хапоеля" Беер-Шева Магомед-Шапі Сулейманов пропустить матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій через те, що Польща на тлі війни Росії проти України заборонити в'їзд громадянам РФ на свою територію.

Про це повідомляє ізраїльський портал Sports Walla.

Джерело зазначає, що "Хапоель" до останнього намагався отримати дозвіл на в'їзд російського гравця до Польщі, але отримав відмову. Поєдинок відбудеться в четвер, 6 жовтня. Початок - о 19:45 за київським часом.

Додамо, що Сулейманов є одним з лідерів "Хапоеля", за який виступає в оренді з російського "Краснодара". Цього сезону на його рахунку два голи і два асиста у 9 матчах за ізраїльський клуб.

Після двох турів "Хапоель" Беер-Шева з одним балом посідає третє місце у своїй групі Лізі конференцій. Лідирує з 6 очками іспанський "Вільярреал". На другій позиції йде "Лех" із 3 пунктами. Остання - віденська "Аустрія" з одним очком.

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