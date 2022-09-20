Послали за кораблем: Росію не допустили до жеребкування футбольного Євро-2024

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що Росія не зможе взяти участь у наступній континентальній першості з футболу.

УЄФА вирішила відсторонити збірну Росії від жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресорки! Слава Україні!" - написав Павелко.

Жеребкування відбіркового турніру Євро-2024 відбудеться у неділю, 9 жовтня, у Франкфурті.

Нагадаємо, що Російський футбольний союз (РФС) написав лист до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Раніше УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Читайте також:

Зеленський попросив очільника УЄФА допомогти у визволенні полонених українських спортсменів

Якщо вбивають наших громадян, то спорт уже не поза політикою - Гутцайт

"Це що за х**ня?": футболіст "Шахтаря" обурився російським прапором у Берліні (фото)