Послали за кораблем: Росію та Білорусь усунули від ЧС-2022 та інших міжнародних турнірів з дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) відсторонила російських і білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Після початку повномасштабної війни, яку РФ за сприяння Білорусі розв'язала проти України, дзюдоїстів країн-агресорок позбавили права брати участь у міжнародних турнірах. У червні IJF пом'якшила санкції та допустила росіян і білорусів в нейтральному статусі. Як виявилося, зовсім не надовго - новим рішенням Росія та Білорусь знову усунені від змагань.

Про це Міжнародна федерація дзюдо повідомила на своєму офіційному сайті.

"Бан" росіян і білорусів триватиме щонайменше до січня 2023 року. Таким чином, спортсмени країн-окупанток пропустять чемпіонат світу-2022 та всі інші міжнародні змагання.

Додамо, що після того, як IJF зняла "бан" з РФ і Білорусі, збірна України з дзюдо бойкотувала всі міжнародні турніри, на яких виступали спортсмени країн-агресорок.

Тепер же наша команда поїде на чемпіонат світу-2022, який відбудеться від 6-го до 12 жовтня у Ташкенті. Раніше збірна України з дзюдо подала заявку на планетарну першість з умовою, що візьме участь у турнірі лише в разі повного усунення росіян і білорусів.

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