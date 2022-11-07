Послали за кораблем: відомого російського футболіста вигнали з турецького клубу

Один з лідерів збірної Росії з футболу Артем Дзюба припинив бути гравцем турецького клубу "Адана Демірспор".

Про це вказано на сайті Турецької футбольної федерації.

Турецька команда вирішила достроково розірвати контракт із 34-річним російським форвардом. Дзюба перебрався до клубу з міста Адана в серпні 2022 року, проте, як бачимо, довго там не затримався. Офіційно причини такого рішення поки що не розголошуються.

У футболці "Адана Демірспор" Дзюба зіграв лише 5 матчів, сумарно провівши на полі 220 хвилин. За цей час росіянин зумів забити тільки один гол.

Після 12 зіграних матчів "Адана Демірспор" набрав 23 очки і посідає четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Туреччини. Лідирує з 26 балами "Фенербахче".

Нагадаємо, що у складі команди виступають колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький та ексхавбек київського "Динамо" Юнес Беланда.

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