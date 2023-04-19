Послали за кораблем: збірну Росії з баскетболу не допустили до відбору на Олімпіаду-2024

Національна команда країни-терористки не зможе кваліфікуватися на Ігри в Парижі.

Збірна Росії з баскетболу не братиме участь у відбірковому турнірі на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила рішення про недопущення команди країни-агресорки до кваліфікації на майбутню Олімпіаду.

"Відповідно до рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортами у міжнародних змаганнях, опублікованих 28 березня, Виконавчий комітет ФІБА ухвалив рішення не допустити реєстрацію чоловічої збірної Росії в олімпійських відбіркових турнірах ФІБА 2023 року.

Болгарія, як наступна за рейтингом європейська команда, стане останньою збірною, яка візьме участь в олімпійських відбіркових турнірах ФІБА", – йдеться в заяві федерації.

18 квітня Виконком ФІБА затвердив список учасників передкваліфікаційного олімпійського турніру. Його учасниками стануть 28 команд, 16 з яких – збірні, які не зуміли подолати другий раунд кваліфікації на чемпіонат світу 2023 року. Решта учасників визначається за рейтингом збірних ФІБА серед збірних, які не пройшли до другого раунду кваліфікації ЧС-2023.

Загалом Європу у цьому змаганні представлятимуть 16 збірних, включно з Україною. Передкваліфікаційний турнір на Олімпіаду-2024 відбудеться від 12 до 20 серпня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що збірні РФ і Білорусі викинули з відбору на жіночий Євробаскет-2023.

Після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території ФІБА усунула всі російські клуби та збірні від змагань під своєю егідою, а також відхилила заявку РФ на проведення Євробаскету-2025.

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