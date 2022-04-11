Послали за російським кораблем: у Мережі "рознесли" легендарного українського футболіста, який заступився за спортсменів РФ

Знаменитий у минулому гравець отримав шквал критики на свою адресу.

Ексгравець збірної України та київського "Динамо", а нині футбольний експерт Віктор Леоненко оскандалився своїм висловлюванням про те, що російських спортсменів не треба карати на тлі вторгнення армії РФ до України.

"Я не політик, це питання не до мене. Звичайно, ніхто в таке не вірив і не думав про це. Але докотилися. Коли політики лізуть у спорт, не лише у мирне життя, то спорту вже немає.

Російські спортсмени тепер лише у себе вдома гратимуть. Не вважаю, що спортсмени у чомусь винні. Що з нас брати? У Росії за слова можна одразу ж до в'язниці сісти. Тут усе зрозуміло. Тому я спортсменів особливо і не засуджую, тому що багато хто мовчить через те, що можна отримати термін.

Ми - мирні люди, хіба що Алієв може з автомата постріляти. І то я не впевнений - можливо, і вміє стріляти. Але він лайки робить, хоч я лайки не люблю", - заявив Леоненко в ефірі SportArena.

Таку позицію Леоненко різко засудили колишній футболіст львівський "Карпат" Михайло Кополовець і нинішній президент львівського "Руху" Григорій Козловський, залишивши коментарі в пабліку Брутальний футбол.

"Ган*оном був, ган*оном і залишився! Конечна (ймовірно, мається на увазі "кінчена" - прим.) вата!" - написав Козловський.

"Су*а, що ж ти за га*дон такий кончений! Ху*ло безхребетне. Спорт "внє палітікі". Ти, Вітю, взагалі йо*нувся на голову? Тисячі людей наших гинуть!!! А ти за спортсменів переживаєш. Моя тобі порада - пи*дуй за кораблем і не вертайся ніколи! І Луческу прихопи, він також спорт "внє палітікі", - додав Кополовець.

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