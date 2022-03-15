Послані в напрямку російського корабля: CAS відмовився призупинити єврокубковий "бан" клубів РФ

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Російського футбольного союзу.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні розглянув апеляцію Російського футбольного союзу (РФС) щодо відсторонення російських клубів від єврокубкових турнірів через вторгнення РФ в Україну.

CAS ухвалив рішення відмовити Росії та залишити чинним рішення УЄФА. Як і раніше, російські футбольні клуби не будуть допущені до міжнародних змагань.

Таким чином, московський "Спартак", який повинен був зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи з "РБ Лейпциг", виключений з турніру. Німецький клуб автоматично вийшов до наступної стадії.

Також РФС намагається оскржити рішення про відсторонення російських збірних від турнірів під егідою ФІФА. Рішення стосовно цього CAS повинен ухвалити наприкінці тижня. Раніше повідомлялося, що збірну Росії виключили з плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Після дискваліфікації збірної країни-агресорки команда Польщі автоматично вийшла до фіналу плейоф, в якому 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція - Чехія.

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