"Посміховисько перед усім світом": Володимир Кличко - про повернення боксерів РФ і Білорусі до змагань

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі жорстко розкритикував Міжнародну федерацію боксу, яка допустила до міжнародних змагань росіян і білорусів.

Легендарний український боксер Володимир Кличко засудив ганебне рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) допустити до міжнародних змагань російських і білоруських спортсменів, а також дозволити їм змагатися під прапорами своїх країн.

"Чи можете ви нокаутувати себе? Так. IBA є таким прикладом і виставляє себе на посміховисько перед усім світом, зневажаючи гуманістичні та загальнолюдські цінності. Бокс заслуговує на краще. Яка ганьба", - написав Кличко-молодший у себе в Twitter.

Can you knock yourself out? Yes! @IBA_Boxing is an example and makes a fool of itself in front of the whole world by trampling on humanistic and universal values. Boxing deserves much better. What a shame. — Klitschko (@Klitschko) October 5, 2022

Додамо, що IBA очолює скандальний російський функціонер Умар Кремльов. Саме він наприкінці вересня закликав повернути до змагань росіян і білорусів, яких відсторонили від участі в турнірах після початку повномасштабного вторгнення армії РФ на українські території.

Раніше IBA заборонила збірній України виступати на юнацькому чемпіонаті Європи під державним прапором, змусивши наших боксерів змагатися винятково під прапором IBA. Через це українці влаштували протест і взагалі відмовилися виходити в ринг. Після гучного скандалу юніорська збірна України з боксу ухвалила рішення негайно залишити континентальну першість.

Пізніше IBA заявила, що попри усунення Федерації боксу України, спортсмени національної команди зможуть виступати під синьо-жовтим прапором та використовувати державну символіку. Водночас вони не матимуть права змагатися під назвою "Україна": офіційно вони представлятимуть "Українську збірну IBA" (IBA Ukrainian Team).

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