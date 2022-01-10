Посміховисько року: скандальному російському футболісту вручили "Золотий унітаз" в Італії

Олександра Кокоріна визнали найгіршим гравцем минулого сезону.

Російський форвард "Фіорентини" Олександр Кокорін став лауреатом антипремії "Золотий унітаз", яка щорічно вручається найгіршим футболістам італійської Серії А.

30-річний Кокорін, який раніше сидів у в'язниці за бійку, переміг у номінації "Посміховисько".

Причому "тріумф" колишнього футболіста збірної Росії виявився беззаперечним - за нього проголосували 53,21% усіх респондетів порталу Calciobidoni.

Кокорін з величезним запасом випередив півзахисника "Ювентуса" Андріана Рабйо (22,02%) та нападника "Салернітани" Сімеона Точукву Нванко (9,17%).

У 2021 році Кокорін провів 9 матчів за "Фіорентину", проте жодного разу не відзначився.

Олександр перейшов до італійського клубу з московського "Спартака" в січні 2021 року. Сума його трансферу склала 4,5 мільйона євро.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року Кокорін та Павло Мамаєв стали учасниками двох бійок в центрі Москви. В них постраждали водій Віталій Соловчук, директор департаменту Мінпромторгу Денис Пак і гендиректор ФГУП "НАМІ" Сергій Гайсін.

Проти гравців було порушено кримінальну справу за статтею "Побої". Суд засудив Кокоріна до 1 року та 6 місяців, а Мамаєва - до 1 року та 5 місяців ув’язнення.

У вересні 2019 року Кокорін та Мамаєв вийшли з в'язниці за умовно дострокового звільнення.

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