"Поставили клуб вище за збірну, прикриваючись думкою найманця Луческу": ультрас "Динамо" присоромили Суркіса

Фанати "біло-синіх" вважають позицію керівництва клубу "ганебною".

Уболівальники київського "Динамо" нещадно розкритикували рішення столичного клубу на чолі з президентом Ігорем Суркісом відмовитися відпустити своїх гравців у розташування збірної України наприкінці квітня для підготовки до матчів плейоф відбору на ЧС-2022.

Ультрас "Динамо" WBC виступили із заявою на своїй сторінці в Facebook, де засудили позицію керівництва "біло-синіх". Вони наголосили, що в умовах війни такий вчинок київського клубу є "саботажем проти збірної".

"У цей важкий для нашої країни час ми розцінюємо ганебну позицію керівництва "Динамо" як таку, що вкотре наносить іміджевих втрат для київського клубу та суперечить інтересам України. Днями були затверджені оновлені дати стикових матчів збірної України на Чемпіонат світу. Зайве говорити, що участь України у подібних світових форумах - це престиж для країни, а в теперішніх умовах ще й чергова втіха для нашого населення. Для широкого загалу саме збірна України з футболу - це головна команда країни.

Втім, остання заява керівництва "Динамо" викликає подив. Широкий загал зіткнувся з ситуацією, коли власники "Динамо" поставили клуб вище за збірну, а свій власний інтерес вище за народний, прикриваючись регламентом ФІФА та думкою румунського найманця Луческу, який не може зрозуміти суті санкцій проти російського спорту.

У той час, коли збірна України має всі шанси вийти на Чемпіонат світу, а її головний тренер оголошує збори, керівництво "Динамо" переконує, що товариські матчі, які не мають жодного турнірного значення, значно важливіші за підготовку збірної. Команда, яку вважають народним надбанням, відмовляється дотримуватися інтересів збірної України. Саме такий вигляд це має для широкого загалу. І це відбувається у той час, коли за Україною стежить весь світ!

Незважаючи на наше вкрай негативне ставлення до УАФ на чолі з усіма досі незасудженими Павелками та Костюченками, ганебних натуралізацій і футболу за паспортами, дії "Динамо" інакше як саботажем проти збірної назвати важко.

Ігри з грандами європейського футболу, заради яких динамівців і випускали за кордон, схоже, таки не відбудуться. Замість "Мілану", "Барселони", "Аяксу" та ПСЖ нам пропонують подивитись матчі з "Левські", "Клужем" та "Аустрією". Той же "Галатасарай" є 14-м в чемпіонаті, а "Айнтрахт" - 10-м.

Це і є ті надважливі суперники, через яких динамівці не можуть поїхати до збірної уже зараз. Існують ще наївні люди, які думають, що Суркіси дотримуються своїх обіцянок.

Також, за нашою інформацією, Григорій Суркіс повернувся до Києва і торгується з українською владою за збереження свого місця під сонцем. Ми маємо одну велику мрію - аби Україна та футбол зокрема нарешті очистилися від усього цього бруду після війни", - йдеться в заяві ультрас "Динамо".

фото - facebook.com/wbc.kyiv

Раніше президент "біло-синіх" Ігор Суркіс пояснив, чому київський клуб відмовляється відправляти своїх гравців до збірної України 29 квітня, як про це просить тренерський штаб національної команди. За його словами, футболісти "Динамо" не зможуть прибути вчасно до табору збірної через участь у благодійних матчах на підтримку України. 12 гравців "біло-синіх", котрих викликано до національної команди, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова лише 23 травня.

Як повідомляв ТСН Проспорт, рішенням керівництва "Динамо" обурився головний тренер збірної України Олександр Петраков. Керманич "синьо-жовтих" пригрозив виключити гравців "Динамо" зі складу збірної України, якщо вони вчасно не прибудуть до табору національної команди.

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