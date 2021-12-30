"Поставив гроші вище за принципи та честь": збірна Польщі зі скандалом втратила головного тренера

"Поставив гроші вище за принципи та честь": збірна Польщі зі скандалом втратила головного тренера

Паулу Соуза кинув поляків перед плейоф ЧС-2022, перебравшись до Бразилії.

Збірна Польщі з футболу наприкінці 2021 року залишилася без головного тренера. Національну команду раптово залишив португальський фахівець Паулу Соуза.

Під керівництвом 51-річного керманича "Кадра" вийшла до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022, однак за три місяці до вирішальних матчів Соуза отримав пропозицію очолити бразильський "Фламенго" та вирішив достроково розірвати угоду з поляками.

Польські ЗМІ дізналися про наміри португальця, але тренер все навідріз заперечував. Однак зовсім скоро Соуза змінив свою риторику та висловив бажання припинити співпрацю зі збірною.

"Це вкрай безвідповідальна поведінка, яка не відповідає попереднім заявам тренера. Тому я категорично відмовився розривати контракт", - не хотів спочатку відпускати тренера президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.

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І все ж, 29 грудня Польський футбольний союз на позачерговому засіданні ухвалив рішення розірвати контракт з португальським спеціалістом. За інформацією Globo Esporte, Соуза погодився виплатити полякам 300 тисяч євро компенсації за дострокове розірвання угоди.

Експрезидент Польського футбольного союзу Збігнєв Бонєк розкритикував вчинок португальця, але заявив, що це лише підвищить шанси збірної вийти на мундіаль.

"Соуза поставив гроші вище за принципи та честь. Він зробив свій вибір. Мені здається, що він втратив зв'язок із реальністю. Із відходом цієї людини наші шанси вийти до фінальної частини ЧС-2022 зросли. Сподіваюся, президент зробить правильний вибір і з новим тренером ми заграємо ще краще", - написав Бонєк у Twitter.

Тим часом Соуза вже представлений головним тренером "Фламенго".

Paulo Sousa deixou um recado para a Maior Torcida do Mundo! ⚫ #CRF pic.twitter.com/ofhwlbcrez — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2021

У півфіналі стикових матчів ЧС-2022 збірна Польщі поміряються силами з командою Росії.

Переможець їхнього одноматчевого протистояння, яке відбудеться 24 березня 2022 року на території РФ, в фіналі плейоф 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція - Чехія.

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