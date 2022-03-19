"Поставив гроші вище за совість і народ України": Федецький присоромив Тимощука за мовчання про війну

"Поставив гроші вище за совість і народ України": Федецький присоромив Тимощука за мовчання про війну

Артем Федецький розкритикував колишнього партнера за національніою командою.

Колишній захисник львівських "Карпат", "Дніпра" та збірної України Артем Федецький засудив дії Анатолія Тимощука, який після вторгнення Росії в Україну не зробив жодної публічної заяви, а також не залишив посаду асистента головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту".

"Війна закінчиться, і Україна обов'язково переможе. Як далі із цим жити Тимощуку, я не знаю. Мабуть, він не має ні серця, ні совісті. Абсолютно нічого в нього немає в грудях. Порожня людина, яка поставила гроші вище за совість і народ України.

Бог йому суддя, але він показав своє обличчя. Мені неприємно зараз говорити про це, тому що ми з дитинства спілкувалися і товаришували з цією людиною. Його вчинок не підлягає жодній логіці. Він зрадив себе, насамперед. Навіть не знаю, як на це відреагує його батько, котрий родом із Луцька. Тимощук знав, на що він іде", - сказав Федецький у коментарі програмі Футбол NEWS .

11 березня Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу. Українська асоціація футболу позбавила його всіх титулів, нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Додамо, що раніше про Тимощука жорстко висловилися колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та український тренер Олег Федорчук.

Нагадаємо, Тимощук є рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України. На його рахунку 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

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