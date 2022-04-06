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Поставив під сумнів звірства росіян у Бучі: ексфутболіст англійського клубу оскандалився і втратив роботу

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Поставив під сумнів звірства росіян у Бучі: ексфутболіст англійського клубу оскандалився і втратив роботу

фото - twitter.com/saintsnews2day

Метт Ле Тіссьє залишив посаду посла "святих" після того, як отримав чимало хейту в Мережі.

Колишній півзахисник "Саутгемптона" Метт Ле Тіссьє потрапив у скандал через те, що репостнув на свою сторінку в Twitter повідомлення з акаунту Unity News Net, де йшлося, що ЗМІ нібито подають брехливу інформацію про масові вбивства російськими солдатами мирних жителів Бучі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Таким чином, 53-річний англієць поставив під сумнів злочини російської армії в Україні. У пості, який він виклав собі на сторінку, стверджувалося, що звірства російських військових в Україні могли бути вигадані ЗМІ.

Пізніше Ле Тіссьє видалив цей ретвіт, пояснивши, що люди не зрозуміли суть посту. Однак посаду посла "Саутгемптона" йому довелося залишити, адже його вчинок спричинив хвилю критики з боку уболівальників, що торкнулася і репутації клубу.

"Мої погляди є моїми і завжди були, важливо зробити цей крок сьогодні, щоб уникнути плутанини. Це не впливає на мої стосунки та любов до свого клубу. Назавжди залишуся вболівальником і прихильником "святих". Проте бачу, що через нещодавні події важливо відокремити роботу, в яку вірю, від моїх стосунків з клубом, який я підтримував і грав більшу частину свого життя", - написав Ле Тіссьє.

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