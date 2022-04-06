Поставив під сумнів звірства росіян у Бучі: ексфутболіст англійського клубу оскандалився і втратив роботу

Метт Ле Тіссьє залишив посаду посла "святих" після того, як отримав чимало хейту в Мережі.

Колишній півзахисник "Саутгемптона" Метт Ле Тіссьє потрапив у скандал через те, що репостнув на свою сторінку в Twitter повідомлення з акаунту Unity News Net, де йшлося, що ЗМІ нібито подають брехливу інформацію про масові вбивства російськими солдатами мирних жителів Бучі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Таким чином, 53-річний англієць поставив під сумнів злочини російської армії в Україні. У пості, який він виклав собі на сторінку, стверджувалося, що звірства російських військових в Україні могли бути вигадані ЗМІ.

He's chased one too many conspiracies. This one goes too far. pic.twitter.com/qNYJY7gjZX — Nick Thompson (@NickThompson20) April 5, 2022

Пізніше Ле Тіссьє видалив цей ретвіт, пояснивши, що люди не зрозуміли суть посту. Однак посаду посла "Саутгемптона" йому довелося залишити, адже його вчинок спричинив хвилю критики з боку уболівальників, що торкнулася і репутації клубу.

"Мої погляди є моїми і завжди були, важливо зробити цей крок сьогодні, щоб уникнути плутанини. Це не впливає на мої стосунки та любов до свого клубу. Назавжди залишуся вболівальником і прихильником "святих". Проте бачу, що через нещодавні події важливо відокремити роботу, в яку вірю, від моїх стосунків з клубом, який я підтримував і грав більшу частину свого життя", - написав Ле Тіссьє.

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