"Постійно бачимо сюрпризи на цьому чемпіонаті": голкіпер збірної Іспанії прокоментував сенсаційний виліт з ЧС-2022

Голкіпер збірної Іспанії Унаї Сімон прокоментував сенсаційний виліт своєї команди з чемпіонату світу-2022.

"Фурія роха" програла збірній Марокко в серії післяматчевих пенальті.

"Думаю, що ми 120 хвилин перевершували суперника, але тепер мої слова не мають значення, адже ми не забили.

У серії пенальті суперник був кращим і забезпечив собі місце у чвертьфіналі.

Ми постійно бачимо сюрпризи на цьому чемпіонаті. Нам не вдалося уникнути цієї долі, ми не очікували вильоту від Марокко. Але це сталося, і ми їдемо додому", – сказав Симон на пресконференції після матчу.

Унаї Сімон відбив всього один із чотирьох ударів гравців збірної Марокко, у той час як його візаві Яссін Буну відбив усі удари.

У чвертьфіналі Марокко позмагається із сильнішим в дуелі Португалія – Швейцарія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 6 грудня, але о 21:00 за київським часом.

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