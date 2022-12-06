"Постійно бачимо сюрпризи на цьому чемпіонаті": голкіпер збірної Іспанії прокоментував сенсаційний виліт з ЧС-2022

Гравці іспанської збірної не очікували програшу команді Марокко.
Голкіпер збірної Іспанії Унаї Сімон прокоментував сенсаційний виліт своєї команди з чемпіонату світу-2022.
"Фурія роха" програла збірній Марокко в серії післяматчевих пенальті.
"Думаю, що ми 120 хвилин перевершували суперника, але тепер мої слова не мають значення, адже ми не забили.
У серії пенальті суперник був кращим і забезпечив собі місце у чвертьфіналі.
Ми постійно бачимо сюрпризи на цьому чемпіонаті. Нам не вдалося уникнути цієї долі, ми не очікували вильоту від Марокко. Але це сталося, і ми їдемо додому", – сказав Симон на пресконференції після матчу.
- Унаї Сімон відбив всього один із чотирьох ударів гравців збірної Марокко, у той час як його візаві Яссін Буну відбив усі удари.
- У чвертьфіналі Марокко позмагається із сильнішим в дуелі Португалія – Швейцарія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 6 грудня, але о 21:00 за київським часом.
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