"Постійно ставив пастку": ексчемпіон світу прокоментував перемогу Усика над Ф'юрі в реванші

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Пол Маліньяджі прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

За його словами, поєдинок був конкурентним протягом усього часу, але у заключних раундах краще проявив себе українець, завдяки чому і здобув справедливу перемогу.

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"Ми побачили, що Тайсон Ф'юрі вийшов з великою вагою, і очікували, що він спробує зробити бій фізично напруженим. Усик – не з тих, кого легко наздогнати. Він має ті кути атаки, постійно змінює позицію і створює нові можливості для ударів. Він постійно використовує фінти та різкі рухи, щоб ухилитись від джебів Ф'юрі, а потім завдає ударів згори лівою рукою.

Мені сподобалося, як він постійно ставив пастку, коли працював джебами по животу і лівими ударами в голову. Кілька разів це спрацювало, і він зміг завдати чистих ударів.

Ф'юрі теж бив непогано. У нього були кілька різких двієчок під час бою. Ми бачили синяк під лівим оком Усика від точних правих ударів Ф'юрі. Тайсон також завдав кілька пристойних аперкотів.

Загалом енергетика бою, його перебіг і те, як він минав, були на користь Усика. Саме він визначав, як вони будуть битися. Мені здалося, що бій був конкурентним протягом усього часу, але Усик закріпив свою перевагу в останніх двох раундах. У ці два раунди Ф'юрі більше прагнув тримати суперника і тягнути час, ніж вигравати. Це був момент перевірки на витримку, коли бій був на межі.

Я вважаю, що Усик мав невелику перевагу перед 11-м раундом, або ж рахунок був рівним. Але ці останні два раунди стали вирішальними. Тут не може бути сумнівів у тому, хто більше заслуговував перемогу в цьому поєдинку", – сказав Маліньяджі в інтерв'ю Paulie TV.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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