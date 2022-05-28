Постраждали 73 об'єкти: Гутцайт назвав суму збитків, яких Росія завдала українському спорту

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали величезних збитків українській спортивній інфраструктурі.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що сума збитків, які Росія завдала спортивній інфраструктурі нашої країни, оцінюється сотнями мільйонів доларів.

Про це функціонер повідомив в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що група з відновлення спортивної інфраструктури в Україні вже розпочала свою роботу.

"У нас постраждали 73 спортивних об'єкти, десь повністю вони зруйновані, десь є якісь пошкодження даху. Ми вже приблизно нарахували 110 млн доларів збитків, стільки зараз коштують 73 об'єкти.

Ми збираємо дані, вже працює група з відновлення спортивної інфраструктури та спорту після закінчення війни. Уже напрацьовуємо, що доведеться відновити, що побудувати, які умови ми повинні створити для спортсменів.

Планів багато, бо необхідно зберегти спорт найвищих досягнень, щоб Україна була конкурентоспроможна на Олімпійських іграх не лише 2024 року, а й 2028-го та всіх наступних", - сказав Гутцайт.

Також міністр молоді та спорту розповів, що за більш як 90 днів повномасштабної війни з РФ загинуло понад 50 українських спортсменів.

Нагадаємо, раніше голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що УАФ готує позов проти Росії через зруйновану спортивну інфраструктуру.

Як спортсмени можуть виїхати за кордон на змагання: міністр Гутцайт про спорт в умовах війни

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