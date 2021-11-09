Постраждалого забрали на ношах: зірка НБА підступно "нокаутував" суперника ударом зі спини (відео)

Нікола Йокіч не стримав емоцій та навмисне завдав гравцеві "Маямі" серйозної травми.

Скандальний епізод трапився в матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА). Зірковий центровий "Денвера" Нікола Йокіч відзначився дуже підлим вчинком, який може коштувати здоров'я форвардові "Маямі" Маркіфу Моррісу.

Наприкінці матчу Морріс достатньо грубим фолом зустрів Йокіча в центрі майданчика, завадивши сербові розвинути швидку атаку своєї команди. Зірковий баскетболіст "Денвера" настільки розлютився, що у відповідь налетів на свого кривдника зі спини та потужним ударом плечем повалив його на паркет.

Associated Press

Associated Press

Після цього на майданчику спалахнула сутичка за участю баскетболістів обох команд. У підсумку рефері вилучив обох головних винуватців колотнечі, однак самостійно залишити майданчик Морріс не зумів - лікарі винесли його на ношах.

Jokic and Markieff Morris both got ejected after exchanging fouls during Nuggets-Heat.



Morris was hurt but walked off the floor under his own power. pic.twitter.com/ReXnjRTHzu — Bleacher Report (@BleacherReport) November 9, 2021

Тепер Йокічу загрожує дискваліфікація. Сербський центровий після гри заявив, що йому соромно за свій вчинок.

"Це був безглуздий вчинок. Я жалкую. Так, проти мене зіграли брудно, я мав захистити себе. Але реагувати так було не можна. Мені соромно, це правда. Все трапилося на емоціях", - сказав Йокіч.

Матч завершився перемогою "Денвера" з рахунком 113:96.

"Денвер" йде шостим у таблиці Західної конференції, "Маямі" перебуває на другому місці в Східній.

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