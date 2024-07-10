Постраждав від стюарда: зірка збірної Іспанії ледь не травмувався після півфіналу Євро-2024 (відео)

Альваро Мората почав кульгати після того, як у нього випадково врізався охоронець.

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората потрапив у неприємний інцидент після півфінального матчу Євро-2024 проти Франції.

"Червона фурія" обіграла "Ле Бле" з рахунком 2:1 і стала першим фіналістом чемпіонату Європи. Під час святкування перемоги на поле "Альянц Арени" в Мюнхені вискочив уболівальник у футболці збірної Туреччини, щоб зробити селфі з іспанськими футболістами.

Декілька співробітників служби безпеки стадіону також вибігли на газон щоб зупинити його. Двоє з них схопили фаната ззаду, а третій послизнувся і випадково врізався в Морату, який стояв поруч. Після цього Альваро почав кульгати.

A security guard hustles onto the pitch to corral a pitch invader, only to slip and slidetackle Morata.pic.twitter.com/oakUteNGsq — Balls.ie (@ballsdotie) July 9, 2024

Як повідомляє Marca, після прикрого зіткнення стюард попросив вибачення у гравця. Джерело повідомляє, що Мората уникнув травми та зможе взяти участь у фіналі чемпіонату Європи.

"Просто жовта картка стюарду, і все", – іронічно прокоментував епізод форвард мадридського "Атлетіко".

У фіналі Євро-2024 іспанці зіграють з переможцем півфінального поєдинку Нідерланди – Англія, який відбудеться у середу, 10 липня, у Дортмунді (початок – о 22:00 за київським часом).

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія доступна на нашому сайті.

Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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