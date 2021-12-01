Постраждають "Динамо" і "Шахтар": у Чемпіонаті України збираються впровадити суворе правило

Постраждають "Динамо" і "Шахтар": у Чемпіонаті України збираються впровадити суворе правило

Нововведення може почати діяти вже в наступному сезоні.

В українській Прем'єр-лізі (УПЛ) розмірковують над посиленням ліміту на орендованих гравців з одного клубу.

Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, це питання планують обговорити на засіданні виконкому Української асоціації футболу (УАФ) 10 грудня.

Один із обговорюваних варіантів - обмежити оренду з однієї команди 7 футболістами. Рішення щодо цього питання повинні ухвалити на лютневому засіданні виконкому УАФ. Після цього УПЛ потрібно буде внести зміни до регламенту, які будуть чинними вже від наступного сезону.

У нинішньому чемпіонаті УПЛ донецький "Шахтар" відправив 15 гравців в оренду до "Маріуполя", а одеський "Чорноморець" орендував 16 футболістів у київського "Динамо".

Після 16 турів "Динамо" та "Шахтар" набрали по 41 балу, але кияни випереджають "гірників" завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі розташувалися "Дніпро-1" (34 пункти), "Зоря" (32) та "Ворскла" (31).

У 17-му турі УПЛ "біло-сині" 4 грудня на виїзді зустрінуться з "Вересом", а команда Де Дзербі днем раніше на "Олімпійському" прийме "Львів".

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