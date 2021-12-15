Постраждають футбольні агенти: ФІФА планує революцію на трансферному ринку

Організація працює над новим законом.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує внести ліміт на комісійні для агентів гравців.

Про це пише Marca.

Тепер у представників футболістів (агентів, членів родини та інших осіб, які відстоюють інтереси гравця) є лише два варіанти заробити на трансфері гравця. Перший – 6% від зарплати футболіста, з яких 3% виплачує клуб, який його придбав, та ще 3% надходять від гравця.

Але при цьому у агента є і альтернативний спосіб заробити - клуб, який продає гравця, має виплатити 10% комісійних від загальної суми трансферу. Агенти матимуть змогу заробляти лише одним з цих способів.

Зазначається, що закон можуть внести з 1 липня 2022 року.

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