Постріляла з гвинтівки та гранатомета: Світоліна відвідала військових ЗСУ на Харківщині (фото)

Колишня третя ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна завітала до військових ЗСУ, які захищають батьківщину від російських загарбників.

30-річна уродженка Одеси відвідала 13-ту бригаду НГУ "Хартія", якій фінансово допомагає уже досить тривалий час.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала фото у військовій формі та показала, як вчиться стріляти з гвинтівки та гранатомета.

Еліна Світоліна / Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна / Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна / Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна / Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна / Фото: instagram.com/elisvitolina

"Харків займає особливе місце у моєму серці. Місто, яке подарувало відчуття справжнього дому, коли у 12 років тут розпочалася моя професійна кар'єра. Місто, яке продовжує дарувати тепло та захист під час великої війни. Якщо ви мене запитаєте, де я знаходжу мотивацію для боротьби на спортивних аренах? Це моя країна, мої люди, мій Харків і наші герої", – написала Еліна під своїм постом у соцмережі.

Додамо, що у вересні Світоліна перенесла операцію на правій нозі. Через травму вона достроково завершила тенісний сезон-2024.

Цього року Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, дійшла до чвертьфіналу Wimbledon і до 1/8 фіналу Australian Open, US Open та Roland Garros. На Олімпіаді-2024 в Парижі вона зупинилася в 1/8 фіналу. Наразі Еліна посідає 23-тє місце в рейтингу WTA.

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