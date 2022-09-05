Поступалися 1:4 після першого тайму: як юнацька збірна України з футзалу стартувала на Євро-2022 із космічного камбеку (відео)

Збірна України з футзалу віком до 19 років неймовірно розпочала фінальну частину Чемпіонату Європи-2022 з цього виду спорту.

Зазначимо, що в першому турі групової стадії фінальної частини континентальної першості суперником "синьо-жовтих" була збірна Хорватії.

Щодо українців, то вони опинилися на цих змаганнях, посівши у своїй відбірковій групі перше місце з трьома перемогами в трьох матчах.

Поступаючись після першого тайму з рахунком 1:4, українські футзалісти створили щось неймовірне вже в другій половині дуелі. За другу 20-хвилинку збірна України відправила до воріт суперника п'ять голів та зрештою здобула підсумкову перемогу з рахунком 6:4.

Цікаво, що матч Україна U19 - Хорватія U19 побив гольовий рекорд турніру такого рівня. До вашої уваги відеоогляд цього протистояння.

У фінальній частині Євро, яка триватиме від 4 до 10 вересня в іспанському місті Хаені, підопічні Віталія Одегова виступають у групі А разом із Хорватією, Румунією та Іспанією. Путівки до півфіналу отримають дві найкращі команди квартету;

5 вересня українська збірна проведе свій другий поєдинок турніру із румунами, які в першому турі зазнали нищівної поразки від Іспанії з рахунком 0:9. Як наслідок, ця перемога стала найбільшою в історії фінальних частин юніорського Євро з футзалу. Попередній рекорд належав Україні, яка 2019 року розбила Нідерланди з рахунком 7:0. Якщо враховувати і відбори на Євро теж, то це не найбільша перемога, але одна з трьох найбільших. Абсолютний рекорд за розгромом належить Португалії - 16:0 виграш у збірної Кіпру у відборі на Євро-2022.

Додамо, що юнацький чемпіонат Європи з футзалу проходить вдруге в історії. Перший розіграш турніру у 2019 році виграла збірна Іспанії, яка в фіналі з рахунком 6:1 розбила саме Хорватію. На Євро-2019 збірна України вийшла до групового етапу. “Синьо-жовті” посіли третє місце в групі та не пробилися до півфіналу.

Раніше повідомлялося, що доросла збірна України з футзалу отримала суперників в основному раунді відбору до ЧС-2024.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу.