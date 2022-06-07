Поступилася сербам за жовтими картками: юнацька збірна України драматично не змогла пробитися на Євро-2022

У вівторок, 7 червня, збірна України U-19 провела останній матч фінального раунду відбору на Євро-2022.
Команда Володимира Єзерського обіграла однолітків з Нідерландів з рахунком 2:1.
На 15-й хвилині поєдинку "синьо-жовті" пропустили, однак у другому таймі у більшості спочатку зрівняли рахунок, а потім і вирвали перемогу.
Після трьох ігор збірна України набрала однакову кількість пунктів з сербами, але за додатковим показником, кількістю жовтих карток, була гіршою. У нас — 12, у сербів — 10, тому далі йде збірна Сербії. Лобова зустріч завершилась з рахунком 1:1.
Таблиця групи 6
1. Сербія – 7 очків, 3 матчі
2. Україна – 7, 3
3. Норвегія – 1, 3
4. Нідерланди – 1, 3
Серби у фінальній частині турніру гратимуть з Англією, Ізраїлем та Австрією.
Нагадаємо, що збірна Україні мінімально поступилася Уельсу у боротьбі за вихід на ЧС-2022.
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