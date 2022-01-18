Поступився лише футболістці: Роналду вручили особливу нагороду ФІФА

Португалець побив світовий рекорд із голів за збірну.

У понеділок, 17 січня , у Цюріху відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021 .

Спеціальну нагороду ФІФА отримав форвард збірної Португалії та "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду за те, що став найкращим бомбардиром в історії у матчах за національні команди.

"Я ніколи не втрачаю мотивації і завжди стежу за своєю фізичною формою. Неможливо втратити мотивацію, коли ти представляєш свою країну на світовому рівні", - заявив Роналду на церемонії.

Минулого року форвард побив рекорд іранця Алі Даєї за кількістю голів за національні команди. На його рахунку 115 забитих м'ячів за збірну Португалії.

Також спеціальною нагородою відзначено футболістку збірної Канати та "Портленд Торнс" Крістіну Сінклер, яка є абсолютним рекордсменом (серед чоловіків та жінок) за кількістю голів за національну збірну. Футболістка випереджає Роналду на 73 голи - на її рахунку 188 забитих м'ячів.

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