Поступився потенційному супернику: Усик втратив лідерство в рейтингу надважковаговиків

Тайсон Ф'юрі змістив українця з першого місця.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик втратив лідерство у незалежному комп'ютерному рейтингу BoxRec.

Український боксер тепер посідає друге місце. Першу позицію зайняв британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

Згідно з новою інформацією, опублікованою на сайті BoxRec, у Ф'юрі 485,9 бала, а у Усика – 429,4.

boxrec.com

Варто зазначити, що з осені 2021 року обидва спортсмени не проводили боїв, проте автоматична система, що становить цей рейтинг, вивела на перше місце британця.

Також втратив одну позицію британський боксер Ентоні Джошуа, який опустився з другого місця на третє. Діліан Вайт втратив відразу дві позиції, опустившись із третього рядка на п'ятий. Четверте місце тепер посідає Деонтей Вайлдер, якого нокаутував Тайсон Ф'юрі.

Додамо, що у рейтингу незалежно від вагової категорії Усик також втратив одну позицію і тепер посідає четверте місце. Найкращим залишається мексиканець Сауль Альварес, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Усик має зустрітися у реванші з Ентоні. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що Джошуа готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Ей Джей заявив, що ще не збирається відмовлятися від бою з українцем.

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