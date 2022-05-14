"Поталанило не контактувати з окупантами": український хокеїст розповів, як йому вдалося вибратися з Херсона

Гравець херсонського "Дніпра" та збірної України Євген Ратушний розповів життя в окупованому Херсоні.

Капітан херсонського клубу разом з рідними провів під окупацією 45 днів.

"З початку війни ми були не в самому Херсоні, а за містом, у батьківському будинку моєї дівчини Ірини. Пробули там 45 днів в очікуванні варіанту, щоб вибратися кудись, де безпечніше.

Діставалися з Херсона до Одеси через поля й ліси 11 годин, зупиняючись на численних блок-постах. Думаю, нам ще пощастило, бо знайомі розповідали, що їх перевіряли значно ретельніше. В нас вийшло, що подивилися лише мій паспорт та водія, а речей не чіпали взагалі. І в телефони не заглядали. Радий, що все це вже позаду. Вдалося добратися до рідної Вінниці.

Нам поталанило жодного разу не контактувати з окупантами. Безпосередньо поруч із нами жодних перестрілок чи ракетних ударів не було. Але за 15 кілометрів від нашого будинку Чорнобаївка. Ось там дуже сильні вибухи не вщухали іноді по кілька годин. Особливо, в перші кілька днів війни. Звісно, ніхто з нас раніше з таким не стикався, тому було дуже страшно. Не знали, чого очікувати найближчим часом і як цьому зарадити. Але поступово звикли. Звуки вибухів стали звичними. В підвалі спали лише раз. Були тоді з дівчиною вдома вдвох і вирішили, що безпечніше перебратися у сховище", - розповів Ратушний в інтерв'ю ФХУ.

Нагадаємо, що головний тренер "Миная" Володимир Шаран розповів, що ексголкіпер Святослав Сирота, з яким вони в минулому грали за "Дніпро, потрапив під обстріл на фронті.

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