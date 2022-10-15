Потенційні суперники Ломаченка влаштували сутичку перед реваншем за звання абсолюта (відео)

Гейні та Камбосос мало не побилися під час дуелі поглядів.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Гейні та претендент на його пояси Джордж Камбосос влаштували штовханину на офіційному зважуванні перед другим очним поєдинком.

Вага американця склала 61,1 кг, тоді як австралійця - 60,8 кг. Після процедури зважування боксери провели традиційну дуель поглядів, під час якої в обох здали нерви. Гейні та Камбосос вступили в емоційну перепалку, яка ледь не переросла в бійку.

Майбутні суперники почали штовхатися просто перед об'єктивами телекамер. Їхнім командам довелося втрутитися та розборонити боксерів, аби ті не витрачали дарма сил до виходу на ринг.

CHAOS IN MELBOURNE AS HANEY & KAMBOSOS ERUPT pic.twitter.com/gynO7t87I7 — Top Rank Boxing (@trboxing) October 14, 2022

Поєдинок Гейні - Камбосос відбудеться в ніч проти 16 жовтня в австралійському Мельбурні.

У першому їхньому бою, на початку червня 2022 року, американець переміг одноголосним рішенням суддів і здобув титули WBA (Super), WBC, IBF, WBO в легкій вазі. Тож тепер австралійський боксер спробує взяти реванш і повернути собі звання абсолютного чемпіона світу.

Гейні - Камбосос: статистика перед боєм

У послужному списку Гейні 28 перемог (15 - нокаутом) у 28 боях.

Камбосос провів на професійному рингу 21 поєдинок, здобув 20 перемог (10 - нокаутом) та одного разу програв.

Нагадаємо, Василь Ломаченко хоче битися з переможцем поєдинку Гейні - Камбосос за звання абсолютного чемпіона світу. На початку жовтня американець погодився дати українцю титульний бій після перемоги в реванші над Камбососом.

Що стосується самого Ломаченка, то він в ніч проти 29 жовтня повернеться на ринг у поєдинку з американцем Джемейном Ортісом.

Читайте також:

Ломаченко - Ортіс: букмекери визначили фаворита бою

Українець піднявся з нокдауну і здобув перемогу за чотири раунди

Український боксер загинув, захищаючи батьківщину від російських окупантів