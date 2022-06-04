Потенційний суперник Ломаченка надав Україні безкоштовну трансляцію свого бою, пославши Росію за кораблем

Потенційний суперник Ломаченка надав Україні безкоштовну трансляцію свого бою, пославши Росію за кораблем

У ніч проти 5 червня абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос захищатиме свої пояси в поєдинку з американцем Девіном Гейні. Цей бій можна буде безкоштовно подивитися в Україні, а от російським каналам відмовили в трансляції поєдинку.

Майбутнє протистояння між чемпіоном світу в легкому дивізіоні за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) Камбососом та володарем титулу WBC Гейні відбудеться в австралійському Мельбурні.

Як повідомив у своєму Twitter журналіст Ден Рафаел, американський промоутер Лу Ді Белла, який представляє інтереси Камбососа, безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Гейні.

У такий спосіб він вирішив продемонструвати свою підтримку Україні, яка вже понад три місяці протистоїть повномасштабному вторгненню російських окупантів.

Водночас промоутер відмовився продавати трансляцію чемпіонського бою російським каналам.

Поєдинок Камбосос - Гейні в Україні безкоштовно покаже відеосервіс MEGOGO. Початок трансляції - о 04:00 за київським часом. Старт головного поєдинку очікується не раніше 6:30 ранку 5 червня.

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. У послужному списку Гейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.

Нагадаємо, голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум хоче, щоб переможець бою між Камбососом і Гейні вийшов у ринг проти українця Василя Ломаченка.

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