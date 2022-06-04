Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Потенційний суперник Ломаченка надав Україні безкоштовну трансляцію свого бою, пославши Росію за кораблем

Дата публікації
Перегляди
39
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Потенційний суперник Ломаченка надав Україні безкоштовну трансляцію свого бою, пославши Росію за кораблем

Джордж Камбосос / Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

У ніч проти 5 червня абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос захищатиме свої пояси в поєдинку з американцем Девіном Гейні. Цей бій можна буде безкоштовно подивитися в Україні, а от російським каналам відмовили в трансляції поєдинку.

Майбутнє протистояння між чемпіоном світу в легкому дивізіоні за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) Камбососом та володарем титулу WBC Гейні відбудеться в австралійському Мельбурні.

Як повідомив у своєму Twitter журналіст Ден Рафаел, американський промоутер Лу Ді Белла, який представляє інтереси Камбососа, безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Гейні.

У такий спосіб він вирішив продемонструвати свою підтримку Україні, яка вже понад три місяці протистоїть повномасштабному вторгненню російських окупантів.

Водночас промоутер відмовився продавати трансляцію чемпіонського бою російським каналам.

Поєдинок Камбосос - Гейні в Україні безкоштовно покаже відеосервіс MEGOGO. Початок трансляції - о 04:00 за київським часом. Старт головного поєдинку очікується не раніше 6:30 ранку 5 червня.

Нагадаємо, голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум хоче, щоб переможець бою між Камбососом і Гейні вийшов у ринг проти українця Василя Ломаченка.

Читайте також:

"Буде складно повернути собі пояси": Макгрегор висловився про реванш Усик - Джошуа

Черговий скандал: президент IBA "засвітив" карту РФ з анексованим Кримом (фото)

Непереможний український боксер продає чемпіонський пояс, щоб допомогти юнакові з Донеччини

Наступна публікація