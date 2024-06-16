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Потенційний суперник Ломаченка та Берінчика ефектним нокаутом захистив чемпіонський титул (відео)

Потенційний суперник Ломаченка та Берінчика ефектним нокаутом захистив чемпіонський титул (відео)

Джервонта Девіс / Фото: Associated Press

Джервонта Девіс у восьмому раунді нокаутував Френка Мартіна.

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі американець Джервонта Девіс здобув перемогу над своїм співвітчизником Френком Мартіном у головному бою вечора боксу, який відбувся у ніч проти 16 червня на "MGM Grand Garden Arena" у Лас-Вегасі (США).

29-річний "Танк" нокаутував свого ровесника у восьмому раунді, таким чином захистивши чемпіонський пояс.

Початок поєдинку вийшов конкурентним, обидва боксери викидали чимало ударів. Ближче до середини бою Джервонта став домінувати в ринзі та регулярно влучав у свого опонента.

У восьмому раунді все закінчилося. Девіс затиснув Мартіна в куті рингу та серією потужних ударів відправив його на канвас. Рефері взявся рахувати до десяти, за цей час Френк не зміг піднятися.

Джервонта Девіс – Френк Мартін: відео нокауту

Після цього переможець виліз на канати та під гучні оплески глядачів виконав своє фірмове сальто.

Ця четверта поспіль дострокова перемога Джервонти. У попередньому бою "Танк" у квітні 2023 року нокаутував іншого свого співвітчизника Раяна Гарсію.

Девіс залишається непереможним на професійному рингу. Тепер у його активі 30 перемог (28 – нокаутом) у 30 поєдинках.

Для Мартіна ця поразка стала першою у професійному боксі. До цього він виграв усі свої 18 боїв (12 – нокаутом).

Зазначимо, що наступний поєдинок Джервонта може провести проти українців Василя Ломаченка або Дениса Берінчика, які володіють іншими чемпіонськими поясами в легкому дивізіоні.

Раніше повідомлялося, що в андеркарді бою Девіс – Мартін українець Олександр Гвоздик програв американцю Давиду Бенавідесу поєдинок за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

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