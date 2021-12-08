Потенційний суперник Ломаченка відмовився від одного з чемпіонських титулів

Американець сконцентрується на боях у легкій вазі.
Американський боксер Джервонта Девіс (26-0, 24 KO) відмовився від регулярного чемпіонського поясу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у першій напівсередній вазі.
Про це повідомила WBA у своєму Twitter.
Керівний орган зобов'язав американця обирати між титулами у першій напівсередній та легкій вагових категоріях. Таким чином, Девіс продовжить виступи у 135-фунтовому дивізіоні.
Єдиним чемпіоном WBA у першій напівсередній вазі залишається абсолютний чемпіон світу Джош Тейлор, якому належить титул суперчемпіона організації.
- Минулими вихідними Джервонта одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Ісаака Круса, зберігши звання регулярного чемпіона світу WBA у легкій вазі. Суперчемпіоном організації є Джордж Камбосос-молодший.
- В активі Девіса тепер 26 перемог у 26 боях (24 - нокаутом). Він є потенційним суперником українця Василя Ломаченка;
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