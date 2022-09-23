Потенційний суперник Ломаченка втратив чемпіонскі титули перед своїм поєдинком: що сталося

Американський боксер Шакур Стівенсон провалив зважування перед боєм проти бразильця Робсона Консейсао, внаслідок чого змушений звільнити титули WBO та WBC у другій напівлегкій вазі.

Бій Стівенсон - Консейсао відбудеться в ніч проти 24 вересня у Ньюарку, штат Нью-Джерсі (США). 25-річний американець повинен був вперше захищати обидва чемпіонські пояси, але несподівано втратив їх ще до виходу на ринг.

На традиційному зважуванні перед поєдинком Шакур не вклався в ліміт своєї вагової категорії (до 59 кг), перевищивши його на 725 грамів.

Після проваленого зважування Стівенсон повідомив, що більше не виступатиме у другій напівлегкій вазі та підніметься до легкого дивізіону (до 61,2 кг).

"Я виклався на повну. Усю свою кар'єру я був професіоналом і робив вагу, але моє тіло більше не витримує другої напівлегкої ваги. Моє здоров'я має бути на першому місці. У своєму наступному бою я піднімуся до легкої ваги", - написав американець у Twitter.

Таким чином, Стівенсон втратив титули WBO та WBC у другій напівлегкій вазі. Тепер його поєдинок проти Консейсао буде титульним лише для бразильця. У разі поразки Робсона обидва пояси стануть вакантними.

Наразі в активі американця 18 перемог (9 - нокаутом) у 18 боях на професійному рингу. У квітні 2022 року він переміг мексиканця Оскара Вальдеса та об'єднав титули WBO та WBC у другій напівлегкій вазі.

Бразилець виграв 17 поєдинків (8 - нокаутом) і зазнав однієї поразки.

Нагадаємо, раніше Стівенсон висловлював бажання вийти в ринг проти українця Василя Ломаченка. Ба більше, промоутер Боб Арум заявляв, що цей бій може відбутися 2023 року.

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