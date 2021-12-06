Потенційний суперник Ломаченка захистив чемпіонський пояс у легкій вазі

Він продовжив залишатися непереможним у рингу.

Американський боксер Джервона Девіс втретє захистив титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі.

27-річний Девіс у ніч проти 6-го грудня переміг представника Мексики - Ісаака Круса. Дуель тривала всі 12 раундів, тож її долю повинні були вирішити судді, які віддали перемогу американцю - 116:112 , 115:113 , 115:113 .

Зазначимо, в стартових раундах мексиканець проводив небезпечні атаки, але згодом "Танк" (прізвисько Девіса, прим.) заволодів ініціативою. У сьомому раунді Девіс розбив нос супернику, проте Крус вистояв і непогано діяв у наступних раундах.

Попри це, мексиканцю не вдалося створити сенсацію, а Девіс продовжив залишатися непереможним у рингу.

Цікаво, що Девіс вийшов у ринг з шортами, які мали номери "8" та "24". Так боксер вирішив віддати пам'ять про загиблого в авіакатастрофі зіркового баскетболіста - Кобі Брайанта. У кутку "Танка" підтримував легендарний Флойд Мейвезер.

В активі Девіса тепер 26 перемог у 26 боях (24 - нокаутом). Він є потенційним суперником українця Василя Ломаченка;

Для Круса ця невдача стала другою в кар'єрі за 22 перемог (15 - нокаутом) та однієї нічиї.

Додамо, що в андеркарті поєдинку Девіс - Крус виступав й українець Сергій Дерев'янченко, який зазнав поразки.