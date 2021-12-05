Потенційний суперник Ломаченка захистив пояс WBC і кинув виклик абсолютному чемпіону (відео)

Девін Хейні після перемоги над Джозефом Діасом націлився на бій із Джорджем Камбососом.

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі американець Девін Хейні успішно провів захист пояса в бою проти свого співвітчизника Джозефа Діаса.

Поєдинок став головною подією вечора боксу, який відбувся в ніч проти 5 грудня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Битва 23-річного чемпіона та на шість років старшого претендента тривала усі відведені 12 раундів. Діас намагався чинити гідний опір непереможному супернику на прізвисько "Мрія", але все ж Хейні частіше бив і більше влучав.

У підсумку Девін переміг одноголосним суддівським рішенням: 117-111, 117-111, 116-112.

Найкращі моменти бою Девін Хейні - Джозеф Діас

Після бою Хейні кинув виклик абсолютному чемпіону світу в легкій вазі австралійцю Джорджу Камбососу, який тиждень тому відібрав пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) у Теофімо Лопеса.

"Давай проведемо бій за всі пояси. Визначимо справжнього безперечного чемпіона нашої вагової категорії. Якщо потрібно, я заради цього бою полечу навіть на Юпітер.

Джордж чудово провів бій проти Лопеса і думаю, фанатам дуже хотілося б побачити наш бій. Більше не буде суперечок, хто є чемпіоном WBC. Давайте зробимо це далі. Це дуже важливо.

Мені складно вписуватися у вагові ліміти, тому я готовий робити це тільки заради великих боїв. Це найбільший поєдинок у дивізіоні", - цитує Хейні Bad Left Hook.

Додамо, що Хейні також є потенційним суперником українця Василя Ломаченка, який у ніч проти 12 грудня битиметься з ганським боксером Річардом Коммі.

Раніше Ломаченко заявляв про бажання зустрітися з Хейні в ринзі.

"Я дуже хотів би провести з ним поєдинок, для мене це був би найкращий варіант. У Хейні справжній пояс WBC, який я завоював у бою з Кемпбеллом. Він перейшов автоматично до Хейні, коли мені дали франчайза. Ось такий у нього пояс, він отримав його без бою. Я готовий до поєдинку", - казав Василь в інтерв’ю каналу SNOWQUEENLA.

У послужному списку Хейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках.

Для Діаса поразка від Хейні стала другою на професійному рингу. Також у його активі 32 перемоги (15 - нокаутом) і одна нічия.

На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

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