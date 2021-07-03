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Потенційний суперник України: Данія та Чехія визначили третього півфіналіста Євро-2020

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Потенційний суперник України: Данія та Чехія визначили третього півфіналіста Євро-2020

Associated Press

Вирішальним у поєдинку став перший тайм.

Збірна Данії обіграла національну команду Чехії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і вийшла до півфіналу турніру. Зустріч на "Олімпійському стадіоні" у столиці Азербайджану Баку завершилася з рахунком 2:1.

Скандинавам вдалося забити швидкий гол. Вже на 5-й хвилині Томас Ділейні після подачі кутового ударом головою відправив м'яч точно в кут воріт Томаша Вацліка.

Під завісу першого тайму данці забили другий м'яч. Каспер Дольберг на дальній стійці ударом у дотик замкнув передачу з флангу від Йоакіма Меле.

© Associated Press
Associated Press

Чехи видали потужний відрізок у дебюті другої половини гри і відіграли один м'яч. Патрік Шик ударом з центру карного майданчика пробив Каспера Шмайхеля після асисту Владіміра Цоуфала.

Здавалося, що чехи на підйомі зможуть створити проблеми супернику, але більшого данці їм не дозволили, втримавши переможний для себе рахунок.

© Associated Press
Associated Press
  • У півфіналі збірна Данії зіграє з переможцем пари Україна - Англія.
  • Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 6-7 липня.