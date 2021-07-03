Потенційний суперник України: Данія та Чехія визначили третього півфіналіста Євро-2020

Вирішальним у поєдинку став перший тайм.
Збірна Данії обіграла національну команду Чехії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і вийшла до півфіналу турніру. Зустріч на "Олімпійському стадіоні" у столиці Азербайджану Баку завершилася з рахунком 2:1.
Скандинавам вдалося забити швидкий гол. Вже на 5-й хвилині Томас Ділейні після подачі кутового ударом головою відправив м'яч точно в кут воріт Томаша Вацліка.
Під завісу першого тайму данці забили другий м'яч. Каспер Дольберг на дальній стійці ударом у дотик замкнув передачу з флангу від Йоакіма Меле.
Чехи видали потужний відрізок у дебюті другої половини гри і відіграли один м'яч. Патрік Шик ударом з центру карного майданчика пробив Каспера Шмайхеля після асисту Владіміра Цоуфала.
Здавалося, що чехи на підйомі зможуть створити проблеми супернику, але більшого данці їм не дозволили, втримавши переможний для себе рахунок.
- У півфіналі збірна Данії зіграє з переможцем пари Україна - Англія.
- Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 6-7 липня.