Потенційний суперник України: Данія та Чехія визначили третього півфіналіста Євро-2020

Вирішальним у поєдинку став перший тайм.

Збірна Данії обіграла національну команду Чехії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і вийшла до півфіналу турніру. Зустріч на "Олімпійському стадіоні" у столиці Азербайджану Баку завершилася з рахунком 2:1.

Скандинавам вдалося забити швидкий гол. Вже на 5-й хвилині Томас Ділейні після подачі кутового ударом головою відправив м'яч точно в кут воріт Томаша Вацліка.

Під завісу першого тайму данці забили другий м'яч. Каспер Дольберг на дальній стійці ударом у дотик замкнув передачу з флангу від Йоакіма Меле.

Associated Press

Чехи видали потужний відрізок у дебюті другої половини гри і відіграли один м'яч. Патрік Шик ударом з центру карного майданчика пробив Каспера Шмайхеля після асисту Владіміра Цоуфала.

Здавалося, що чехи на підйомі зможуть створити проблеми супернику, але більшого данці їм не дозволили, втримавши переможний для себе рахунок.

Associated Press

У півфіналі збірна Данії зіграє з переможцем пари Україна - Англія.

- Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 6-7 липня.

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