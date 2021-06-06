Потенційний суперник Усика: британський боксер жорстко нокаутував суперника у 2-му раунді (відео)

Поєдинок вийшов швидкоплинним.

Британський боксер Даніель Дюбуа здобув перемогу нокаутом над румуном Богданом Діну в бою, який відбувся напередодні в Телфорді (Велика Британія).

У другому раунді 23-річний боксер завдав суперникові потужний удар правою в щелепу, після якого той опинився на настилі рингу. Піднятися і продовжити поєдинок Діну вже не зміг.

Дюбуа завоював титул тимчасового чемпіона за версією WBA.

Welcome back to BT Sport @DynamiteDubois



He 's #BackStronger and right back in the heavyweight mix #DuboisDinu pic.twitter.com/EaP0QLRSGL — BT Sport (@btsport) June 5, 2021

Дюбуа здобув 16-ту перемогу в кар'єрі. У його пасиві також 1 поразка.

Даніель вважався одним із претендентів на бій з українцем Олександром Усиком, але вибув з їхнього числа після програшу своєму співвітчизнику Джо Джойсу.

але вибув з їхнього числа після своєму співвітчизнику Діну програв утретє на професійному ринзі. На рахунку румуна 20 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, відомого боксера-супертяжа сенсаційно нокаутували в 1-му раунді.

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