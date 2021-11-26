Потенційний суперник збірної України у плейоф відборі до ЧС-2022 хоче натуралізувати трьох зірок Серії А

Федерація футболу Італії планує викликати до збірної бразильских футболістів.

Збірна Італії може підсилитися трьома гравцями перед стиковими матчами ЧС-2022, які пройдуть у березні.

Про це заявив президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна.

"Федерація футболу Італії зацікавлена ​​у всіх футболістах, яких можна викликати до збірної. Ми працюємо за трьома позиціями, і ми вже добре просунулися цим процесом. Ми вирішуємо всі формальності, але потім вже вирішуватиме тренер, кого викликати, а кого - ні", - цитує функціонера TMW.

За інформацією джерела, йдеться про трьох бразильців – захисника "Лаціо" Луїса Феліпе, центрбека "Роми" Рожера Ібаньєса та атакувального хавбека "Кальярі" Жоао Педро.

Нагадаємо, що Італія у списку сіяних команд на час жеребкування відбору плейоф ЧС-2022, а отже є потенційним суперником збірної України, яка набрала найменше очок серед усіх других команд кваліфікації та потрапила до списку несіяних.

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