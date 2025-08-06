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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Потенційні суперники "Динамо": "Црвена Звезда" обіграла "Лех" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 12 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Раде Крунич

Раде Крунич / facebook.com/crvenazvezdafk

Сербська "Црвена Звезда" обіграла польський "Лех" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Зустріч на Міському стадіоні в Познані завершилася з рахунком 1:3.

Уже на 9-й хвилині поєдинків гостей вивів уперед Раде Крунич. На 34-й хвилині господарі поля зрівняли рахунок завдяки голу Мікаеля Ісхака.

На старті другого тайму "Црвена Звезда" знову повела в рахунку – Крунич на 51-й хвилині оформив дубль.

А на 73-й хвилині Бруно Дуарте забив третій м'яч сербського клубу, встановивши остаточний рахунок гри.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 12 серпня у Белграді. Переможець двоматчевої дуелі вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з тріумфатором протистояння між київським "Динамо" та кіпрським "Пафосом".

У першому матчі, що відбувся 5 серпня у польському Любліні, чемпіон України програв володарю золотих медалей чемпіонату Кіпру з рахунком 0:1. Поєдинок-відповідь відбудеться 12 серпня у Лімасолі.

Якщо "Динамо" вилетить з Ліги чемпіонів від "Пафоса", то в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Олександа Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

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