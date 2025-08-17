Потенційний суперник Усика здобув яскраву перемогу нокаутом у першому раунді (відео)

Ітаума – Вайт / © instagram.com/queensberrypromotions

Перспективний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума нокаутом переміг свого співвітчизника Ділліана Вайта у головному поєдинку вечора боксу, який відбувся в ніч проти 17 серпня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Ітаума нокаутував Вайта уже в першому раунді. Після серії потужних ударів Мозеса його суперник опинився на канвасі – рефері відкрив відлік, але, побачивши неспроможність Вайта продовжувати, зупинив бій.

Таким чином, Мозес захистив титули WBO Inter-Сontinental та WBA International, а також завоював вакантний титул Британської Співдружності у надважкій вазі.

Тепер 20-річний Ітаума має у своєму активі 13 перемог (10 – нокаутом) у 13 поєдинках на професійному рингу.

37-річний Вайт зазнав четвертої поразки у своїй кар'єрі. Також у його послужному списку 31 перемога (21 – нокаутом).

Зазначимо, що Ітаума вважається одним з потенційних суперників абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика. Раніше впливовий функціонер Туркі Аль-Шейх висловив бажання організувати бій між талановитим британцем та непереможним українцем.

Нагадаємо, 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але українець попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму.