"Потрапити на Євро – наша мрія": один з лідерів збірної України висловився про матч проти Італії

Георгій Судаков пообіцяв, що українська команда докладе всіх зусиль для перемоги над італійцями.

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков розповів про підготовку "синьо-жовтих" до вирішального матчу групового етапу відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

21-річний хавбек віддав належне "Скуадрі Адзуррі", яка є чинним чемпіоном Європи, але заявив, що гравці збірної України докладуть усіх зусиль, щоб здобути перемогу та завоювати путівку на континентальну першість.

"Стиль і принципи гри після приходу Реброва не змінилися, нам подобається грати в атаці, володіти м'ячем. Маючи більше українських легіонерів в Європі, ми маємо більше впевненості та міжнародного досвіду. Мудрик і Трубін тепер, так би мовити, приносять більше енергії та знань.

Хто зі "Скуадри Адзурри" мені подобається? Півзахисники – Дзаньйоло, Барелла, Локателлі. Італія дуже сильна, вони чинні чемпіони Європи, я дуже поважаю їх. Але ми будемо боротися за перемогу і докладемо всіх зусиль. Перемогти Італію та потрапити на Євро – це наша мрія. Після настання миру, звісно", – цитує Судакова La Gazzetta dello Sport.

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Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Перемога над італійцями гарантовано виведе збірну України на чемпіонат Європи. Команду Реброва влаштує навіть нічия, якщо в передостанньому 9-му турі відбору на Євро-2024 "Скуадра Адзурра" 17 листопада вдома не зможе обіграти Північну Македонію.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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