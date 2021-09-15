"Потребую чогось легендарного": кривдник Холіфілда хоче битися з братами Кличками

Бразильський боєць ММА Вітор Белфорт бажає зустрітися в рингу зі знаменитими ветеранами хевівейту, серед яких Віталій та Володимир Клички.

Бразильський ексчемпіон UFC у напівважкій вазі Вітор Белфорт після своєї перемоги у виставковому поєдинку над американцем Евандером Холіфілдом не збирається зупинятися.

44-річний боєць змішаного стилю заявив, що бажає вийти в ринг проти інших зірок боксу. До короткого списку цілей Белфорта потрапили і українські легенди - Віталій та Володимир Клички. Також бразилець хоче провести поєдинок проти блогера Джейка Пола, який вже встиг проявити себе в боксі.

"Я потребую чогось легендарного. Зараз я націлений на Джейка Пола. Я б хотів побитися з братами Кличками, Ленноксом Льюїсом і, можливо, навіть з Тайсоном Ф'юрі. Я дивлюся в бік легендарних хлопців, які проклали свій шлях. А так я бажаю дати урок Джейку Полу. Йому потрібен урок, і всі хочуть це побачити", - сказав Белфорт в інтерв'ю ютуб-каналу TMZ Sports.

За свою кар'єру в ММА Белфорт провів 41 поєдинок. На його рахунку 26 перемог і 14 поразок. Ще один бій був визнаний таким, що не відбувся.

У ніч проти 12 вересня Белфорт у Голівуді нокаутував 58-річного Холіфілда вже в першому раунді.

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