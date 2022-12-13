Потрібна лише перемога: промоутер майбутнього суперника Усика запропонував контракт ще одному українцю

Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян підпише контракт із компанією Queensberry Promotions, яку очолює відомий промоутер Френк Воррен у разі перемоги над костариканцем Давидом Хіменесом.

Про це повідомив очільник української промоутерської компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

"Давид Хіменес – боксер всесвітньовідомої промоутерської компанії Golden Boy Promotion, його кар’єрою опікується Оскар Де Ла Хойя. Як тільки WBA призначила костариканця офіційним претендентом, ми розпочали перемовини. Всі попередні захисти титулу наш чемпіон Артем Далакян проводив в Україні, але зараз, на жаль, це неможливо через напад Росії. Допомогу в організації чемпіонського двобою запропонував промоутер Тайсона Ф’юрі, британець Френк Воррен. Цей факт ще раз підкреслює, наскільки Велика Британія солідарна та підтримує Україну. Підготовка Артема вже розпочалася, на цьому тижні стартували спаринги.

Якщо говорити про перспективу, то маємо наступну домовленість з британським промоутером: у разі, якщо Артем виграє у боксера Де Ла Хойї, він підпише співпромоутерський контракт з компанією Queensberry Promotions та можливий бій за об’єднання титулів до кінця 2023 року", сказав Рубан у коментарі Tribuna.

Українець проведе захист поясу WBA 28 січня 2023 року у Лондоні на Вемблі. Поєдинок відбудеться в андеркарті бою між Артуром Бетербієвим та Ентоні Ярдом.

34-річний Далакян завоював титул чемпіона світу 2018 року. В листопаді 2021 року в поєдинку проти Луїса Консепсьйона українець вп’яте успішно захистив пояс.

Нагадаємо, що нещодавно угоду з промоутерською компанією Френка Воррена Queensberry Promotions підписав український боксер легкої ваги Денис Берінчик.

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