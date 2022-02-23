"Потрібно готуватися до найгіршого": відомий український воротар спрогнозував, як російська агресія вплине на УПЛ

Худжамов прокоментував останні події в Україні.

Тренер воротарів "Полісся" Рустам Худжамов поділився думкою щодо ситуації в українському футболі на тлі загострення російської агресії щодо України.

"Ситуація дуже вплине на український футбол. Ми всі пам'ятаємо 2014 рік, як команди переїжджали, тікали, як формувалися чемпіонати, як поїхали усі пристойні легіонери. Тоді рівень чемпіонату упав, було неспокійно. Останні два-три роки у плані сили чемпіонату все почало зростати, є проблемні команди, але все залежить від стану того чи іншого інвестора та президента.

Тенденція одна – у нас вісім років під боком ворог. Ворог, який показав нам свою реальну особу. До цього ми жили у статусі молодшого брата, якого не дуже люблять. Ця тенденція існує вже кілька років.

Легіонери можуть скористатися таким пунктом у контракті, якщо він є та залишити клуби. А як це вплине на кожну окрему команду? Подивимося. Звичайно, для всіх ця ситуація неприємна. Ми стаємо другим Ізраїлем. Втекти завжди можна, але цього не планував.

Чи буде повномасштабне вторгнення? Хто це може знати? Думаю, потрібно готуватися до найгіршого, а найкраще буде приємним бонусом. Нас не дадуть спокою — це сто відсотків. Не варто втішати себе надіями, давайте готуватися до того, що буде", - розповів Худжамов в інтерв'ю Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що підтримали Україну на тлі агресії РФ захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, титулована українська шаблістка Ольга Харлан та колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

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