"Потрібно менше говорити й більше робити на полі": Яремчук висловився про прийдешню гру з Ісландією

Нападник збірної України Роман Яремчук узяв участь у пресконференції напередодні фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти команди Ісландії.

Відповіді Яремчука на запитання журналістів наводить офіційний сайт УАФ.

– Чи є у вас якісь ритуали перед грою?

– Немає ритуалів. Потрібно добре готуватися протягом усього тижня, бути професіоналом. Це мій ритуал.

– Олександр Караваєв сказав, що завтра немає права на помилку. Чи легко налаштуватися на цю думку?

– Думаю, потрібно менше говорити в пресі, що це матч нашого життя, що ми обов'язково повинні вигравати. Нам потрібно менше говорити й більше робити на полі. Усі розуміють важливість поєдинку.

– Раніше у збірній України зазвичай були представлені "Динамо" й "Шахтар", а зараз викликаються футболісти з різних клубів. Це йде в плюс чи в мінус команді?

– Звичайно, це плюс для нашої країни, тому що ми представляємо найкращі чемпіонати світу. Тренерському штабу непросто зібрати нас усіх в одну схему за декілька днів, щоб ми однаково думали на полі. Звичайно, тренерам складно, але рівень футболістів виріс. Проте, повторюся, потрібно показувати це на полі, оскільки в минулому матчі ми не продемонстрували свого рівня. Треба показати це тут, тому що збереться багато наших уболівальників, буде відповідальний поєдинок.

– Хто є лідером у роздягальні збірної України?

– Зараз відбувається зміна поколінь, приходять молодші хлопці. Звичайно, на такі відповідальні матчі нам дуже не вистачає в роздягальні Тараса Степаненка й Андрія Ярмоленка, їхніх лідерських якостей. Але зараз є багато людей, які виступають на високому рівні, можуть підказати.

– Деякі футболісти говорили, що у вас була відверта розмова між гравцями…

– Так, ми поговорили про те, що пройшли такий досвід після Шотландії. У нас була ейфорія, адже ми були за крок від чемпіонату світу. І в поєдинку проти Уельсу ми розчарували всю країну, а потім ходили й плакалися. Була така розмова, щоб цього не повторилося. Усі дуже серйозно поставилися, забули матч із Боснією, вирушили до готелю, налаштовані на наступну гру. Ситуація в країні не дозволяє зараз святкувати. Потрібно потішити наших уболівальників і хлопців, які тримають фронт.

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Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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