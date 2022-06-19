"Потрібно розділяти спорт та політику": український боксер осоромився спільним фото з росіянином

"Потрібно розділяти спорт та політику": український боксер осоромився спільним фото з росіянином

Український боксер Іван Редкач потрапив у черговий скандал. Уродженець міста Шостка Сумської області опублікував в соцмережах спільне фото з російським колегою Дмитром Біволом.

36-річний український боксер, який виступає у напівсередній вазі, виклав на своїй сторінці в Twitter знімок з російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом, і заявив, що для нього спорт поза політикою.

Очевидно, Івана не дуже хвилює той факт, що російські війська вже майже чотири місяці цілеспрямовано знищують український народ і коять страшні звірства на наших територіях.

"Потрібно розділяти спорт та політику. Хоч цей принцип і йде до історії і слід визнати, що вони нерозлучні, але для мене спорт залишається поза політикою.

Бо старанно трудяться спортсмени, а в цьому випадку потом і кров'ю - жоден політик так не трудиться за рахунку держбюджету у своїх кишенях. Не треба плутати лазню із вахтою", - написав Редкач.

Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остаётся ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся.... @bivol_d pic.twitter.com/4nfg3RFka6 — Ivan Redkach (@ivan_redkach) June 19, 2022

Редкач на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Редкач образив українців, назвавши їх "жебраками в душі". Читайте також:

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